Российские военные перехватили 28 украинских снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS

В ходе спецоперации на Украине российскими военными за сутки было перехвачено 28 украинских снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS в районах населённых пунктов Ольгинка, Новотроицкое в Донецкой Народной Республике, Чернобаевка в Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС", — сказал он.