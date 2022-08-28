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Опубликовано 28 августа 2022, 10:25

Российские военные перехватили 28 украинских снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS

В ходе спецоперации на Украине российскими военными за сутки было перехвачено 28 украинских снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS в районах населённых пунктов Ольгинка, Новотроицкое в Донецкой Народной Республике, Чернобаевка в Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС", — сказал он.

Российская ПВО за сутки перехватила 19 ракет HIMARS
Российская ПВО за сутки перехватила 19 ракет HIMARS

Ранее Лайф рассказывал, что системы ПВО РФ сбили 13 снарядов "Ольха" у Каховской ГЭС и Мелитополя, а также шесть беспилотников. Украинские дроны были ликвидированы в районах населённых пунктов Врубовка в Луганской Народной Республике, Новомихайловка, Старомлыновка в Донецкой Народной Республике, Богородицкое в Николаевской области, Новозлатополь в Запорожской области и Фёдоровка в Харьковской области.

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ТАСС / ZUMA

Оксана Попова
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