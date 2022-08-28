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Опубликовано 28 августа 2022, 10:37
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ВКС России поразили цеха завода "Мотор Сич" по ремонту украинских вертолётов

Российские ВКС в ходе проведения "Операции Z" на Украине поразили цеха завода "Мотор Сич", находящиеся в Запорожье. Известно, что там ремонтировались вертолёты ВСУ, рассказал на брифинге представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода "Мотор Сич" поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.

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Ранее в Запорожье раскрыли попытки спецслужб Запада обернуть мощности "Мотор Сич" против России. Там производятся двигатели для турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci.

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VK / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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