ВКС России поразили цеха завода "Мотор Сич" по ремонту украинских вертолётов

Российские ВКС в ходе проведения "Операции Z" на Украине поразили цеха завода "Мотор Сич", находящиеся в Запорожье. Известно, что там ремонтировались вертолёты ВСУ, рассказал на брифинге представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода "Мотор Сич" поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.