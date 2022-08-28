ВКС России поразили цеха завода "Мотор Сич" по ремонту украинских вертолётов
Российские ВКС в ходе проведения "Операции Z" на Украине поразили цеха завода "Мотор Сич", находящиеся в Запорожье. Известно, что там ремонтировались вертолёты ВСУ, рассказал на брифинге представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода "Мотор Сич" поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.
Ранее в Запорожье раскрыли попытки спецслужб Запада обернуть мощности "Мотор Сич" против России. Там производятся двигатели для турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci.
VK / Минобороны России