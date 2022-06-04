В Запорожье раскрыли попытки спецслужб Запада обернуть мощности "Мотор Сич" против России
Член ВГА Запорожской области Рогов: Запад пытается вывезти мощности завода "Мотор Сич"
Производство вертолётов на заводе "Мотор Сич" в Запорожье. Архивное фото © ТАСС
Западные спецслужбы пытаются вывезти с Украины мощности находящегося на территории Запорожской области завода "Мотор Сич", передаёт ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова. На данном заводе производятся двигатели для турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci.
"Это предприятие очень ценное, очень важное, но сегодня оно работает на наших противников, врагов. Причём не просто работает — там как раз производятся авиадвигатели для турецких беспилотников ударных — Bayraktar TB2, для новых турецких беспилотников — Akinci. И по контракту порядка 30 двигателей в этом году "Мотор Сич" должен отгрузить именно туркам. Сегодня идут действия со стороны западных спецслужб, со стороны непосредственно Польши, США и особенно Британии на предмет того, чтобы данное предприятие не просто работало на наших противников, а ещё мощности были вывезены за пределы Украины, действия предпринимаются", — рассказал Рогов.
По его словам, мощности "Мотор Сич" важны для экономики и оборонно-промышленного комплекса Запорожской области. Член администрации отметил, что, когда предприятие будет освобождено, начнётся процесс налаживания связей с партнёрами, среди которых будет и Россия.
Напомним, что бизнесмены из Поднебесной приобрели акции завода в августе 2019 года. Тогда Китай призвал Украину уважать интересы инвесторов после национализации авиапредприятия "Мотор Сич". Недавно Вооружённые силы России уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье, которые производили двигатели для боевой авиации Украины.