В Запорожье раскрыли попытки спецслужб Запада обернуть мощности "Мотор Сич" против России

"Это предприятие очень ценное, очень важное, но сегодня оно работает на наших противников, врагов. Причём не просто работает — там как раз производятся авиадвигатели для турецких беспилотников ударных — Bayraktar TB2, для новых турецких беспилотников — Akinci. И по контракту порядка 30 двигателей в этом году "Мотор Сич" должен отгрузить именно туркам. Сегодня идут действия со стороны западных спецслужб, со стороны непосредственно Польши, США и особенно Британии на предмет того, чтобы данное предприятие не просто работало на наших противников, а ещё мощности были вывезены за пределы Украины, действия предпринимаются", — рассказал Рогов.