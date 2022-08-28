Более 50 тысяч украинских беженцев могут стать бездомными в Британии

В Великобритании десятки тысяч украинских беженцев могут остаться без крыши над головой, передаёт The Guardian.

"Шокирующие" 50 000 украинских беженцев в Великобритании могут остаться без крова в следующем году. Правительство предупредили о проблеме, но министры отказываются предложить новый пакет поддержки, чтобы урегулировать надвигающийся кризис", — сообщает издание.

Дело в том, что программа "Дома для Украины", которая помогает пристраивать беженцев во временное жильё в Британии, рискует закрыться из-за кризиса. Тем более что шестимесячный срок, в течение которого государство обещало помогать беженцам, уже завершается. Согласно опасениям многих организаций, которые занимаются этим вопросом, в стране в скором времени может появиться множество бездомных, пишет издание.