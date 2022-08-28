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28 августа, 10:30

Более 50 тысяч украинских беженцев могут стать бездомными в Британии

The Guardian: 50 тысяч украинских беженцев могут вскоре лишиться жилья в Британии

В Великобритании десятки тысяч украинских беженцев могут остаться без крыши над головой, передаёт The Guardian.

"Шокирующие" 50 000 украинских беженцев в Великобритании могут остаться без крова в следующем году. Правительство предупредили о проблеме, но министры отказываются предложить новый пакет поддержки, чтобы урегулировать надвигающийся кризис", — сообщает издание.

Дело в том, что программа "Дома для Украины", которая помогает пристраивать беженцев во временное жильё в Британии, рискует закрыться из-за кризиса. Тем более что шестимесячный срок, в течение которого государство обещало помогать беженцам, уже завершается. Согласно опасениям многих организаций, которые занимаются этим вопросом, в стране в скором времени может появиться множество бездомных, пишет издание.

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Ранее Лайф писал, что власти Великобритании разрабатывают планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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