Власти Запорожья разработали план эвакуации населения на случай аварии на ЗАЭС
Глава ВГА Запорожья Балицкий сообщил о подготовке плана эвакуации на случай аварии на ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция работает в обычном режиме, но власти региона готовы к любому развитию событий. Поэтому ими был разработан план эвакуации населения в случае такой необходимости, заявил глава администрации области Евгений Балицкий.
"В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и поэтому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", — сказал он РИА "Новости".
Он напомнил, что удары по станции наносятся с территории, подконтрольной Киеву, — с правого берега Днепра, из населённых пунктов Марганец и Никополье. В результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения ЗАЭС, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. Кроме того, при обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя, добавил он.
В последнее время ЗАЭС, подконтрольная ВС РФ, подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Пару дней назад после ударов украинских боевиков по Запорожской АЭС произошло замыкание на линиях электропередачи, это стало причиной срабатывания релейной аварийной защиты станции и автоматического отключения энергоблоков. В результате, как сообщал оператор украинских АЭС "Энергоатом", все энергоблоки станции были отключены от энергосетей. Позже эту информацию опровергли, заявив, что нештатная ситуация действительно имела место быть, но была предотвращена автоматами защиты.
ТАСС / AP