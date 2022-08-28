Власти Запорожья разработали план эвакуации населения на случай аварии на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция работает в обычном режиме, но власти региона готовы к любому развитию событий. Поэтому ими был разработан план эвакуации населения в случае такой необходимости, заявил глава администрации области Евгений Балицкий.

"В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и поэтому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", — сказал он РИА "Новости".