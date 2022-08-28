В США призвали прекратить финансирование Украины и заняться внутренними проблемами
The American Conservative: США не должны отправлять Украине "ни единого доллара"
США не должны отправлять Украине "ни единого доллара", Вашингтону необходимо больше внимания уделять внутренним проблемам, заявил член Палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп.
"Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трёх миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы", — сказал Бишоп в интервью изданию The American Conservative.
Политик также отметил, что "непрекращающееся" денежное обеспечение Киева отражает всю суть политики Байдена "Америка в последнюю очередь".
Ранее экс-президент США Дональд Трамп сравнил финансирование Украины США и Европой. По словам экс-лидера страны, размер госдолга США составляет 35 триллионов долларов, а нынешние власти выводят деньги.
ТАСС / Zuma