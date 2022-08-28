В США призвали прекратить финансирование Украины и заняться внутренними проблемами

"Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трёх миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы", — сказал Бишоп в интервью изданию The American Conservative.