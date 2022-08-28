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28 августа, 04:59

Мощные наводнения в Пакистане унесли жизни более тысячи человек

Уже более тысячи человек погибли в ходе наводнений в Пакистане, эти данные приводит Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

Ведомство уточняет, что муссонные дожди, продолжающиеся в стране с 14 июня, унесли жизни 1033 человек. Ранения получили 1527 пакистанцев. Только за последние сутки жертвами стихии стали 119 человек.

Ливни и образовавшиеся в результате реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушилось 149 мостов. Разрушениям подверглось почти 950 тысяч домов, более 719,5 тысячи голов скота погибло.

Мощное наводнение на западе Китая унесло жизни 26 человек

Мощное наводнение на западе Китая унесло жизни 26 человек

В общей же сложности, по последней информации, от наводнений пострадало более 33 миллионов человек.

Накануне, напомним, сообщалось, что жертвами наводнений в Пакистане стали 900 человек. Сильные ливни прошли сразу в нескольких регионах страны. Помимо экстренных служб правительство страны привлекло военных к оказанию помощи населению, уточняет издание.

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ТАСС / EPA / REHAN KHAN

Дмитрий Алексиевич

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