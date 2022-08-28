Мощные наводнения в Пакистане унесли жизни более тысячи человек

Уже более тысячи человек погибли в ходе наводнений в Пакистане, эти данные приводит Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

Ведомство уточняет, что муссонные дожди, продолжающиеся в стране с 14 июня, унесли жизни 1033 человек. Ранения получили 1527 пакистанцев. Только за последние сутки жертвами стихии стали 119 человек.

Ливни и образовавшиеся в результате реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушилось 149 мостов. Разрушениям подверглось почти 950 тысяч домов, более 719,5 тысячи голов скота погибло.

В общей же сложности, по последней информации, от наводнений пострадало более 33 миллионов человек.