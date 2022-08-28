Умер кондитер, баловавший десертами пять американских президентов
Готовивший для пяти американских президентов кондитер Меснье умер в возрасте 78 лет
Шеф-кондитер Ролан Меснье, который более четверти века проработал в Белом доме и готовил для пяти президентов, скончался 26 августа. Об этом пишет газета The Washington Post.
Сын Джордж рассказал, что кондитер умер от вызванных онкологией осложнений. Меснье было 78 лет. Он провёл последние годы жизни в доме престарелых в Вирджинии. Кулинар никогда не подавал одно и то же блюдо дважды. А его девизом была фраза "Совершенство не случайно".
Кондитер французского происхождения начал работать в американской администрации при 39-м президенте Джимми Картере. Супруга главы государства была очарована его низкокалорийными десертами. Меснье также с удовольствием готовил для Рональда Рейгана и угощал чету Клинтон. Он покинул Белый дом во время правления Джорджа У. Буша. Своими воспоминаниями о работе он поделился в книге "Вся президентская выпечка".
Ранее Лайф писал, что умер британский актёр Леон Витали, известный по фильмам Стэнли Кубрика. Он стал известен благодаря роли лорда Буллингдона в картине "Барри Линдон" (Barry Lindon, 1975). Артисту было 74.
Wikipedia / Ларри Д. Мур