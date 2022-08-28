НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 августа, 17:29

ВСУ применили осветительные мины у Запорожской АЭС

ВСУ попытались создать задымление у Запорожской АЭС с помощью осветительных мин

Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили пять осветительных мин около территории Запорожской АЭС после неудавшейся провокации с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Энергодара.

"По прибрежной территории АЭС было выпущено пять осветительных мин, большая часть из которых затонула в воде. Цель боевиков — сухостой на прибрежной территории, прилегающей к станции. Расчёт делается на возникновение пожарной опасности и повышенное задымление для возможных дальнейших провокаций с использованием дронов-камикадзе", — уточнили в администрации.

Украинский дрон-камикадзе сбит над спецкорпусом Запорожской АЭС

Украинский дрон-камикадзе сбит над спецкорпусом Запорожской АЭС

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают вести обстрел Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки они два раза открывали огонь по территории АЭС. Всего было выпущено девять снарядов, в результате чего произошло поражение осколками линии трубопровода.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров