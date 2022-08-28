ВСУ применили осветительные мины у Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили пять осветительных мин около территории Запорожской АЭС после неудавшейся провокации с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Энергодара.

"По прибрежной территории АЭС было выпущено пять осветительных мин, большая часть из которых затонула в воде. Цель боевиков — сухостой на прибрежной территории, прилегающей к станции. Расчёт делается на возникновение пожарной опасности и повышенное задымление для возможных дальнейших провокаций с использованием дронов-камикадзе", — уточнили в администрации.