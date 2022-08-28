Захарова назвала ложью вбросы Запада об "уламывании" России на инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления Запада о том, что он "уломал" Россию на проведение миссии МАГАТЭ по инспектированию Запорожской АЭС.
"Я хочу призвать всех не реагировать на ту информацию и на те вбросы, которые идут сейчас от западников относительно того, что они якобы уломали... что они якобы употребили всё своё дипломатическое искусство, у многих его никогда и не было, уговаривая нас, Москву, на подобную инспекцию. Это неправда. Это ложь", — пояснила дипломат телеканалу "Россия-1".
По её словам, именно с обвинений в адрес Москвы будет разворачиваться информационная кампания вокруг АЭС и поездки туда делегации МАГАТЭ. Представитель МИД подчеркнула, что в действительности Россия прилагала усилия для организации подобного визита, тогда как Киев саботировал процесс. Она добавила, что Украина использует ядерный объект как инструмент для шантажа и терроризма и это нужно пресечь.
Напомним, "Росатом" и МАГАТЭ обсудили вопросы об отправке миссии на Запорожскую АЭС. "Росатом" сделал акцент на главных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории РФ и Украины в свете обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ и диверсионных акций в отношении Курской АЭС. МАГАТЭ получило перед визитом гарантии безопасности от России и Украины.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency