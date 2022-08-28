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28 августа, 16:59

Ford Escort принцессы Дианы продали на аукционе за $851 тысячу

<p>Принцесса Диана выходит из машины. Обложка © <a href="https://www.silverstoneauctions.com/sa080-lot-18728-the-diana-princess-of-wales-1985-ford-escort-rs-turbo-s1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Silverstone Auctions</a></p>

Принцесса Диана выходит из машины. Обложка © Silverstone Auctions

Автомобиль погибшей британской принцессы Дианы продали на торгах за 851 тысячу долларов (более 51 миллиона рублей). Об этом свидетельствуют данные на веб-сайте аукциона Silverstone.

Принцесса водила Ford Escort RS Turbo Series 1 целых три года — с 1985-го по 1988-й. Причём известно, что изначально модель была в белом цвете, но было решено перекрасить авто в чёрный. Всего Диана проехала на авто более десяти тысяч километров.

У авто было несколько водителей. Согласно сайту аукциона, пробег "последнего Ford Escort принцессы Уэльской" составляет 24 961 километр. При этом имя победителя аукциона не уточняется.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал о самых смелых выходках принцессы Дианы, которая раз за разом доводила до паники весь королевский двор. Сложно поверить, но среди особ монаршей семьи Великобритании степенными и торжественными были не все. Великая принцесса Ди при каждом удобном случае шла против системы и королевы. Она проявляла свою бунтарскую натуру в мелочах, вызывая возмущение у старого поколения и восторг у молодого.

Николь Вербер

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