Ford Escort принцессы Дианы продали на аукционе за $851 тысячу

Автомобиль погибшей британской принцессы Дианы продали на торгах за 851 тысячу долларов (более 51 миллиона рублей). Об этом свидетельствуют данные на веб-сайте аукциона Silverstone.

Принцесса водила Ford Escort RS Turbo Series 1 целых три года — с 1985-го по 1988-й. Причём известно, что изначально модель была в белом цвете, но было решено перекрасить авто в чёрный. Всего Диана проехала на авто более десяти тысяч километров.

У авто было несколько водителей. Согласно сайту аукциона, пробег "последнего Ford Escort принцессы Уэльской" составляет 24 961 километр. При этом имя победителя аукциона не уточняется.