Глава NASA поделился мечтами о будущем, когда люди будут жить и учиться на Луне

Возвращение человека на Луну будет происходить по-новому, не так, как более полувека назад, рассказал директор NASA Билл Нельсон в интервью NBC. По его мнению, наступят времена, когда люди будут жить и учиться на поверхности земного спутника.

"Нам необходимо быть на Луне намного дольше, чем это было раньше, когда мы высаживались и оставались там на пару дней. Мы собираемся там жить, учиться, разрабатывать новые технологии", — заявил Нельсон.