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28 августа, 16:35

Глава NASA поделился мечтами о будущем, когда люди будут жить и учиться на Луне

Возвращение человека на Луну будет происходить по-новому, не так, как более полувека назад, рассказал директор NASA Билл Нельсон в интервью NBC. По его мнению, наступят времена, когда люди будут жить и учиться на поверхности земного спутника.

"Нам необходимо быть на Луне намного дольше, чем это было раньше, когда мы высаживались и оставались там на пару дней. Мы собираемся там жить, учиться, разрабатывать новые технологии", — заявил Нельсон.

Однако он убеждён, что человечество в будущем не станет заселять Луну, а скорее будет использовать это пространство для наработки опыта выживания в космосе.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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