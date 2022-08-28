Более 150 человек эвакуировали с горящего рынка в Волжском

153 человека эвакуировали с рынка "Людмила" в городе Волжском Волгоградской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С территории крытого рынка в городе Волжском Волгоградской области эвакуировано 153 человека. Пострадавших нет. Проводится тушение пожара", — уточнили в ведомстве.

При этом в ГУ МЧС по региону уточнили, что пожар на рынке и возгорание в расположенной рядом многоэтажке никак не связаны. Согласно данным спасателей, огонь возник из-за загоревшихся вещей на одном из балконов дома.