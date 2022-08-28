Более 150 человек эвакуировали с горящего рынка в Волжском
Сгоревший рынок в Волжском. Обложка © Telegram / МЧС России
153 человека эвакуировали с рынка "Людмила" в городе Волжском Волгоградской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"С территории крытого рынка в городе Волжском Волгоградской области эвакуировано 153 человека. Пострадавших нет. Проводится тушение пожара", — уточнили в ведомстве.
При этом в ГУ МЧС по региону уточнили, что пожар на рынке и возгорание в расположенной рядом многоэтажке никак не связаны. Согласно данным спасателей, огонь возник из-за загоревшихся вещей на одном из балконов дома.
Напомним, в городе Волжском Волгоградской области загорелся рынок "Людмила". Площадь возгорания достигла семи тысяч квадратных метров. На месте ЧП слышны взрывы. При этом местные жители решили, что огонь с рынка распространился на многоэтажку. По их словам, пламя сначала перекинулось на балкон одной из квартир девятиэтажки и разошлось дальше.