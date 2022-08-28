"Неизбежна или необходима": В США заговорили об угрозе начала гражданской войны

США буквально находятся на пороге гражданской войны, которую будет крайне трудно избежать. Об этом написал старший редактор The Washington Post Марк Фишер в печатной версии газеты.

"Широкое разнообразие голосов, включая политиков из Демократической и Республиканской партий, учёных, изучающих гражданские войны, и экстремистов с обеих сторон, сегодня согласны с идеей о том, что гражданская война либо неизбежна, либо необходима", — предупреждает журналист.

Он считает, что предпосылками конфликта является несколько причин, в частности рост экстремизма, многочисленные угрозы агентам ФБР, судьям и чиновникам. Кроме того, немаловажную роль сыграло и появление специальных лагерей, где проходят тренировки "радикалов с оружием". Помимо этого, американцы стали вооружаться — продажи огнестрела резко подскочили.

Фишер отметил, что американцы уже давно перестали верить властям и потеряли всякую надежду. При этом другие эксперты в один голос твердят о невозможности войны. Однако они допускают, что в стране всё же будет увеличиваться количество нападений радикалов и экстремистов на представителей власти.