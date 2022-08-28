Министерство экономики Латвии отказалось от русского языка

С 1 сентября этого года Министерство экономики Латвии и подведомственные ему учреждения будут общаться с клиентами и прессой исключительно по-латышски, цитирует ведомство портал Delfi.

"Как и в других европейских странах, в Латвии государственные учреждения и их представители должны использовать только государственный язык в общении с местными жителями и местными СМИ. В противном случае государство не только признает более особый статус русского языка по сравнению с языками других меньшинств, но и способствует укреплению двуязычия. Пришло время это изменить", — сказала министр экономики Илзе Индриксоне.

Сайт президента Латвии Эгилса Левитса также больше нельзя читать на русском языке, на выбор остались латышский и английский. При этом 40% из проживающих в стране 1,8 млн человек — русскоязычные.