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28 августа, 16:03

Министерство экономики Латвии отказалось от русского языка

С 1 сентября этого года Министерство экономики Латвии и подведомственные ему учреждения будут общаться с клиентами и прессой исключительно по-латышски, цитирует ведомство портал Delfi.

"Как и в других европейских странах, в Латвии государственные учреждения и их представители должны использовать только государственный язык в общении с местными жителями и местными СМИ. В противном случае государство не только признает более особый статус русского языка по сравнению с языками других меньшинств, но и способствует укреплению двуязычия. Пришло время это изменить", — сказала министр экономики Илзе Индриксоне.

Сайт президента Латвии Эгилса Левитса также больше нельзя читать на русском языке, на выбор остались латышский и английский. При этом 40% из проживающих в стране 1,8 млн человек — русскоязычные.

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Ранее Лайф писал, что в Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и ​​в общественных местах. При этом планируется прописать в законе случаи, когда использование русского языка допустимо.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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