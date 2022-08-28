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28 августа, 15:44

Мощный пожар со взрывами на рынке в Волжском перекинулся на девятиэтажку

Огонь с горящего рынка "Людмила" в городе Волжском Волгоградской области перекинулся на расположенную рядом многоэтажку. Очевидцы продолжают делиться ужасающими видео пожара в Сети.

На кадрах видно, что местные жители на улице наблюдают за попытками пожарных справиться с огнём. По их словам, пламя сначала перекинулось на балкон одной из квартир девятиэтажки и распространилось дальше. О пострадавших данных не поступало.

Как уже сообщал Лайф, площадь возгорания на рынке достигла семи тысяч квадратных метров. На месте ЧП слышны взрывы.

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VK / "ROAD HELP Волжский"

Андрей Бражников

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