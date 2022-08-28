Мощный пожар со взрывами на рынке в Волжском перекинулся на девятиэтажку

Огонь с горящего рынка "Людмила" в городе Волжском Волгоградской области перекинулся на расположенную рядом многоэтажку. Очевидцы продолжают делиться ужасающими видео пожара в Сети.

На кадрах видно, что местные жители на улице наблюдают за попытками пожарных справиться с огнём. По их словам, пламя сначала перекинулось на балкон одной из квартир девятиэтажки и распространилось дальше. О пострадавших данных не поступало.