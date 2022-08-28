В Польше испугались голодного армагеддона

Польша может прекратить производство продовольствия из-за нехватки азотных удобрений, изготовление которых снизилось на фоне роста цен на газ. Если правительство не примет меры, стране грозит армагеддон, пишет обозреватель Polityka Джоанна Сольска.

"Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать всё производство продуктов питания в стране", — посетовала автор.

По её оценкам, из магазинов сначала исчезнут мясные продукты, сыры и напитки. Обозреватель обвинила польские власти во лжи из-за заверений, что дефицита удобрений не будет. Хотя компании уже приостановили их выпуск. Сольска задалась вопросом, что же тогда будет зимой, когда цены на газ взлетят выше.

"Производители удобрений даже не сообщили, что приостановят поставки побочных продуктов, образующихся в результате производства удобрений: жидкого азота, аммиака, из которого получают углекислый газ, и других продуктов, необходимых для производства продовольствия", — уточнила автор публикации.