Медведев спрогнозировал цену на газ в Европе в 5 тысяч евро до конца года

Цена за тысячу кубометров природного газа в Европе до конца текущего года может достичь пяти тысяч евро. Такой прогноз дал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, обратившись к главам государств и правительств европейских стран.

"В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года. С наилучшими пожеланиями", — написал он в телеграм-канале.