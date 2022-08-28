Медведев спрогнозировал цену на газ в Европе в 5 тысяч евро до конца года
Цена за тысячу кубометров природного газа в Европе до конца текущего года может достичь пяти тысяч евро. Такой прогноз дал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, обратившись к главам государств и правительств европейских стран.
"В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года. С наилучшими пожеланиями", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, что 22 августа Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале пост, в котором спрогнозировал цену на газ в Европе в три-четыре тысячи долларов до конца года. Однако его прогноз сбылся досрочно, всего через несколько часов стоимость голубого топлива превысила отметку в три тысячи долларов за тысячу кубометров. На этом цены не остановились, и 26 августа газ стоил уже более 3400 долларов.
ТАСС / Штукина Екатерина