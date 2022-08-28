Политолог высмеял разведку США за ошибки по "Операции Z" и припомнил самый яркий её промах
Политолог Кошкин высмеял разведку США за незнание реальных планов России на Украине
Американская разведка давно запятнала свою репутацию бездоказательными заявлениями, которые позже оказываются ложными. Об этом сказал Лайфу эксперт Ассоциации военных политологов и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя информацию о том, что разведка США не знала о планах РФ на Украине, но вынужденно раздувала угрозу.
"Сегодня мы убеждаемся в том, что США очень доверяют своей разведке. Они вообще всё сводят к некому процессу получения разведданных и в качестве весомого аргумента ими бравируют. Получается так, что это чуть ли не истина в последней инстанции. Такое отношение к этой информации", — пояснил он.
Собеседник Лайфа также припомнил самый яркий промах американской разведки. Речь идёт о смехотворном случае, когда экс-госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал с трибуны колбой с порошком, якобы доказывающим создание оружия массового поражения в Ираке. Позже он признал, что это была ложь, и в качестве оправдания говорил, что просто положился на разведку.
По словам Кошкина, до спецоперации Штаты раскручивали ситуацию вокруг Украины информационно-пропагандистским путём, делая упор на свои секретные данные. Вашингтон вложил кучу денег, чтобы настроить Киев против Москвы и любыми способами заставить воевать. Россия лишь опередила Украину, которая готовилась с новой силой атаковать Донбасс 8 марта этого года.
"Подготовив Украину, накрутив до отчаяния нервы всей европейской общественности и украинской элиты до высшей точки непосредственного соприкосновения, они [США] создали прецедент", — добавил Кошкин.
Ранее обозреватель The National Interest Рамзи Мардини рассказал, что американская разведка не имела ясного представления насчёт планов России на Украине, поэтому была вынуждена искусственно раздувать угрозу. По его оценке, подобная "упреждающая тактика" была той дезинформацией, которая привела к формированию искажённого представления о политических целях и амбициях Москвы.
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