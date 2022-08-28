Политолог высмеял разведку США за ошибки по "Операции Z" и припомнил самый яркий её промах

Американская разведка давно запятнала свою репутацию бездоказательными заявлениями, которые позже оказываются ложными. Об этом сказал Лайфу эксперт Ассоциации военных политологов и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя информацию о том, что разведка США не знала о планах РФ на Украине, но вынужденно раздувала угрозу.

"Сегодня мы убеждаемся в том, что США очень доверяют своей разведке. Они вообще всё сводят к некому процессу получения разведданных и в качестве весомого аргумента ими бравируют. Получается так, что это чуть ли не истина в последней инстанции. Такое отношение к этой информации", — пояснил он.

Собеседник Лайфа также припомнил самый яркий промах американской разведки. Речь идёт о смехотворном случае, когда экс-госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал с трибуны колбой с порошком, якобы доказывающим создание оружия массового поражения в Ираке. Позже он признал, что это была ложь, и в качестве оправдания говорил, что просто положился на разведку.

По словам Кошкина, до спецоперации Штаты раскручивали ситуацию вокруг Украины информационно-пропагандистским путём, делая упор на свои секретные данные. Вашингтон вложил кучу денег, чтобы настроить Киев против Москвы и любыми способами заставить воевать. Россия лишь опередила Украину, которая готовилась с новой силой атаковать Донбасс 8 марта этого года.

"Подготовив Украину, накрутив до отчаяния нервы всей европейской общественности и украинской элиты до высшей точки непосредственного соприкосновения, они [США] создали прецедент", — добавил Кошкин.