Стоимость газа в Европе приблизилась к рекордным значениям

Биржевые цены на газ в Европе продолжают колебаться. Стоимость голубого топлива приблизилась к рекордным значениям на фоне сохранения ограниченных поставок из России. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов.

Так, цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) в последний торговый день недели — 26 августа — достигла 3507,3 доллара. Это стало рекордом за всё время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Показатель за неделю подскочил примерно на 1000 долларов, или почти на 40%. При этом в пике стоимость газа составляла 3525,9 доллара. Однако исторический максимум в 3892 доллара пока не побит.