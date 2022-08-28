Стоимость газа в Европе приблизилась к рекордным значениям
Биржевые цены на газ в Европе продолжают колебаться. Стоимость голубого топлива приблизилась к рекордным значениям на фоне сохранения ограниченных поставок из России. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов.
Так, цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) в последний торговый день недели — 26 августа — достигла 3507,3 доллара. Это стало рекордом за всё время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Показатель за неделю подскочил примерно на 1000 долларов, или почти на 40%. При этом в пике стоимость газа составляла 3525,9 доллара. Однако исторический максимум в 3892 доллара пока не побит.
На фоне растущих цен на газ в Европе президент Сербии Александр Вучич похвастался закупкой голубого топлива у России по "фантастической" стоимости. По его подсчётам, если бы страна приобрела остальные 1,2 миллиарда кубометров газа по нынешней цене, то это обошлось бы в 4,8 миллиарда евро. Однако власти успели решить вопрос до энергетического кризиса, подчеркнул Вучич.
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