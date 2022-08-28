"Сухой туризм": Европейцы устроили охоту за "предвестниками катастроф" в руслах обмелевших рек
В Европе наблюдается бум "сухого туризма" по руслам обмелевших рек
В Европе случился бум "сухого туризма" из-за обмеления рек, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Пересыхающие водоёмы открыли отдыхающим исторические объекты, обычно скрытые от глаз. Теперь жители региона активно исследуют обнажившееся содержание рек.
Так, в Сербии в Дунае обнажились остовы 20 военных кораблей, затопленных немецкими фашистами в 1944 году при отступлении под натиском Красной армии. В Испании над поверхностью одного из водоёмов выступил доисторический дольмен Гуадальпераль, сто лет назад обнаруженный археологами. Обмелевшее водохранилище Сау показало туристам затопленную в 1962-м церковь Сан-Рома. Уровень итальянской реки Тибр снизился настолько, что стал виден древний римский мост, давно ушедший под воду.
По утверждению АТОР, зарубежные туркомпании терпят убытки. В Германии речные круизы приходится отменять, немецкие СМИ назвали ситуацию "драмой на Рейне". Во Франции в средневековом городе Перн-ле-Фонтен отключили главные фонтаны, ради которых раньше сюда приезжали туристы.
Жара в Европе прогнозируется до середины осени, напомнили в ассоциации. Сейчас в большинстве европейских стран продолжает действовать предупреждение о засухе, которую уже называют самой сильной за последние 500 лет.
Ранее Лайф писал, что в Европе из-за засухи реки обмелели настолько, что на поверхности показались так называемые голодные камни, которые предвещают скорые беды. В трудные времена на них оставляли засечки об уровне рек и прогнозировали неурожай и голод. По данным учёных, первые отметки на "голодных" камнях датированы XV веком. Подобные объекты нередко встречаются в руслах Рейна и Эльбы. Шаман Барс раскрыл пророческое значение обнаруженных в Европе "голодных" камней".
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