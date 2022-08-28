"Сухой туризм": Европейцы устроили охоту за "предвестниками катастроф" в руслах обмелевших рек

В Европе случился бум "сухого туризма" из-за обмеления рек, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Пересыхающие водоёмы открыли отдыхающим исторические объекты, обычно скрытые от глаз. Теперь жители региона активно исследуют обнажившееся содержание рек.

Так, в Сербии в Дунае обнажились остовы 20 военных кораблей, затопленных немецкими фашистами в 1944 году при отступлении под натиском Красной армии. В Испании над поверхностью одного из водоёмов выступил доисторический дольмен Гуадальпераль, сто лет назад обнаруженный археологами. Обмелевшее водохранилище Сау показало туристам затопленную в 1962-м церковь Сан-Рома. Уровень итальянской реки Тибр снизился настолько, что стал виден древний римский мост, давно ушедший под воду.

По утверждению АТОР, зарубежные туркомпании терпят убытки. В Германии речные круизы приходится отменять, немецкие СМИ назвали ситуацию "драмой на Рейне". Во Франции в средневековом городе Перн-ле-Фонтен отключили главные фонтаны, ради которых раньше сюда приезжали туристы.

Жара в Европе прогнозируется до середины осени, напомнили в ассоциации. Сейчас в большинстве европейских стран продолжает действовать предупреждение о засухе, которую уже называют самой сильной за последние 500 лет.