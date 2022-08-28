Специалисты объяснили, какие данные опасно пересылать и хранить в переписках

Данные банковских карт, а также пароли от социальных сетей не стоит хранить в телефоне. Как рассказали эксперты Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ, эта информация может оказаться в руках мошенников. В беседе с RT они сообщили, что стоит также воздержаться от использования публичных Wi-Fi-сетей.

"Обмениваясь фотографиями паспорта или банковских карт, вы рискуете "подарить" такую информацию злоумышленникам. Да, вы можете и использовать все возможные способы защиты, включая двухфакторную идентификацию, но ваш собеседник может и не знать о таком", — сказал руководитель направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ Игорь Терещенко.

Если всё-таки вам пришлось обменяться такого рода данными, то следует удалить их из переписки и у себя, и у собеседника. Необходимо также почистить корзину в электронной почте после удаления сообщений с "чувствительными данными". Кроме того, если вы работаете с секретными материалами, то их хранения следует также избегать.

При отправке данных, в том числе банковских, эксперты советуют выключать VPN-сервис. Он не просто помогает обойти ограничения и подключиться к доступному серверу, но и снижает уровень защиты, повышая вероятность утечки DNS- и IP-адресов.