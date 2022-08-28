ВС Китая приведены в повышенную готовность из-за американских эсминцев в Тайваньском проливе
Вооружённые силы Китая были приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с заходом в Тайваньский пролив двух американских крейсеров. Об этом в китайской соцсети WeChat сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Ши И.
"Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", — говорится в заявлении.
Как писал Лайф, эсминцы Antietam и Chancellorsville совершают манёвр в международных водах. Причём эти действия Вашингтона стали первыми подобными после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
ТАСС / Zuma / Jonathan P. Idle / U.S. Navy