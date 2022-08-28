НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 августа, 06:47

ВС Китая приведены в повышенную готовность из-за американских эсминцев в Тайваньском проливе

Вооружённые силы Китая были приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с заходом в Тайваньский пролив двух американских крейсеров. Об этом в китайской соцсети WeChat сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Ши И.

"Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", — говорится в заявлении.

Как писал Лайф, эсминцы Antietam и Chancellorsville совершают манёвр в международных водах. Причём эти действия Вашингтона стали первыми подобными после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Китай сделал громкое заявление из-за нового визита сенатора США на Тайвань

Китай сделал громкое заявление из-за нового визита сенатора США на Тайвань

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Jonathan P. Idle / U.S. Navy

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров