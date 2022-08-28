На Украине для службы в ВСУ начнут готовить женщин

Киевские власти планируют начать подготовку женщин для службы в вооружённых силах страны. Как сообщает нидерландский портал NOS, мобилизацию планируют объявить 1 октября.

По данным издания, уже сегодня в западной части страны женщин-добровольцев обучают военному делу. Как рассказали украинки с позывными Султан и Феникс, они будущие новобранцы ВСУ и поэтому дамы сейчас изучают снайперское ремесло.

"Она участвовала в тренинге с 90 мужчинами. Была физически сильна и так же искусна в обращении с оружием, как и мужчины. Тренировка длилась пять часов без каких-либо перерывов. Она была одной из лучших", — рассказал инструктор Деб об ученице Феникс.

Как сказано в материале, с 1 октября власти будут активно регистрировать женщин на военную службу. При этом она не будет являться обязательной — женщин просят идти добровольцами. Предполагается, что их изначально не будут привлекать для выполнения боевых задач. Например, военнослужащая – бухгалтер по профессии, сможет занять эту должность в ВСУ, а уже затем её отправят на фронт, добавили авторы. Есть мнение, что власти будут использовать женщин в качестве штурмовых отрядов.