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28 августа, 07:25

В Конгрессе обвинили Байдена в гибели 13 военных США

Конгрессвумен Миллер назвала президентство Байдена крупнейшим провалом нацбезопасности

Американский лидер Джо Байден несёт ответственность за плохо организованный вывод американских войск из Афганистана, который привёл к гибели 13 военных США. Об этом заявила конгрессвумен Мэри Миллер на странице в "Твиттере". По её мнению, президент мог предотвратить такие печальные последствия.

"Президентство Джо Байдена — это крупнейший провал национальной безопасности в истории нашей страны. Я призвала к немедленным надзорным слушаниям по поводу неправильного управления выводом войск из Афганистана в дополнение к импичменту Байдена и других высокопоставленных чиновников Пентагона", — подчеркнула она.

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Ранее журналист Джек Макферрин заявлял, что эгоцентризм Байдена обернулся "чудовищной" катастрофой в Афганистане. По его мнению, склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям и игнорирование им мнений профессионалов представляют опасность для Америки и уже обернулись "чудовищной" внешнеполитической катастрофой.

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ТАСС / Alex Brandon

Оксана Попова

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