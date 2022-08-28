В Конгрессе обвинили Байдена в гибели 13 военных США

Американский лидер Джо Байден несёт ответственность за плохо организованный вывод американских войск из Афганистана, который привёл к гибели 13 военных США. Об этом заявила конгрессвумен Мэри Миллер на странице в "Твиттере". По её мнению, президент мог предотвратить такие печальные последствия.

"Президентство Джо Байдена — это крупнейший провал национальной безопасности в истории нашей страны. Я призвала к немедленным надзорным слушаниям по поводу неправильного управления выводом войск из Афганистана в дополнение к импичменту Байдена и других высокопоставленных чиновников Пентагона", — подчеркнула она.