В Турции два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

В ДТП с туристическим автобусом на западе Турции погибло два человека. Как сообщает новостной портал Haberler, всего в салоне в момент аварии находилось 47 пассажиров. Многие из них получили ранения.

Кадры с места ДТП. Видео © Haberler

Авария произошла в провинции Бурса на трассе Инегёль — Доманич. По предварительным данным, автобус вылетел с дороги. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.