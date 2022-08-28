В Турции два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом
Кадры с места ДТП. Обложка © Twitter / Haberler
В ДТП с туристическим автобусом на западе Турции погибло два человека. Как сообщает новостной портал Haberler, всего в салоне в момент аварии находилось 47 пассажиров. Многие из них получили ранения.
Кадры с места ДТП. Видео © Haberler
Авария произошла в провинции Бурса на трассе Инегёль — Доманич. По предварительным данным, автобус вылетел с дороги. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Румынии автобус с украинскими беженцами попал в ДТП и перевернулся. В салоне автобуса находилось 43 человека. Среди них были преимущественно женщины и дети, которые возвращались из Турции. На въезде в румынскую коммуну Гароафа водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство опрокинулось в кювет.