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28 августа, 07:42

В Турции два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

<p>Кадры с места ДТП. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/haberler/status/1563779314142908423?s=21&t=6jY30p3kA45_OsO3FGJMPw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Haberler</a></p>

Кадры с места ДТП. Обложка © Twitter / Haberler

В ДТП с туристическим автобусом на западе Турции погибло два человека. Как сообщает новостной портал Haberler, всего в салоне в момент аварии находилось 47 пассажиров. Многие из них получили ранения.

Кадры с места ДТП. Видео © Haberler

Авария произошла в провинции Бурса на трассе Инегёль — Доманич. По предварительным данным, автобус вылетел с дороги. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Румынии автобус с украинскими беженцами попал в ДТП и перевернулся. В салоне автобуса находилось 43 человека. Среди них были преимущественно женщины и дети, которые возвращались из Турции. На въезде в румынскую коммуну Гароафа водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Оксана Попова

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