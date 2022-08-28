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Регион
Опубликовано 28 августа 2022, 18:13
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В Госдуме посоветовали уезжавшим из России артистам посетить Донбасс

Депутат Драпеко посоветовала уезжавшим из России артистам посетить Донбасс

Уезжавшим из России артистам нужно съездить в Донбасс, чтобы у них был шанс исправиться, увидев, что происходит в зоне спецоперации, заявила РИА "Новости" первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть поедут в зону спецоперации, пусть посмотрят своими глазами на беженцев с Украины, и, возможно, это изменит их отношение к тому, что происходит", — пояснила Драпеко.

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Ранее российского певца Валерия Меладзе заметили в Москве. В мае артист опроверг слухи о том, что они вместе с братом покинули Россию.

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ТАСС / Ковалёв Пётр

Анатолий Симоненко
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