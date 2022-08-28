Сербские футбольные фанаты почтили память Дарьи Дугиной, исполнив на стадионе "Катюшу"

Болельщики белградского футбольного клуба "Црвена Звезда" почтили память погибшей российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной на чемпионате Сербии, спев "Катюшу" в её честь. Трогательное видео опубликовано в телеграм-канале "Zлые ОрлоVи".

Фанаты спели "Катюшу" и растянули плакат в честь Дарьи Дугиной. Видео © t.me / "Zлые ОрлоVи"

На матче сербской команды фанаты растянули баннер с надписью: "Дарья Дугина — вечная память", а также спели популярную советскую песню "Катюша", тем самым отдав дань памяти и уважения погибшей журналистке.

Более того, недавно в центре Белграда нарисовали граффити с изображением покойной Дарьи Дугиной. Авторы работы назвали девушку большим другом сербского народа и выразили искренние соболезнования её семье и всему русскому народу в связи с её трагической гибелью. Изображение появилось на лестнице Бранкова моста через реку Сава в центре города.

Граффити появилось на лестнице Бранкова моста через реку Сава в центре города. Фото © t.me / Народна Патрола

"Русская смерть — это девушка, которая идёт к небу, белые косички и августовские дожди", — гласит надпись на граффити.