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28 августа, 15:02

Сербские футбольные фанаты почтили память Дарьи Дугиной, исполнив на стадионе "Катюшу"

Болельщики белградского футбольного клуба "Црвена Звезда" почтили память погибшей российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной на чемпионате Сербии, спев "Катюшу" в её честь. Трогательное видео опубликовано в телеграм-канале "Zлые ОрлоVи".

Фанаты спели "Катюшу" и растянули плакат в честь Дарьи Дугиной. Видео © t.me / "Zлые ОрлоVи"

На матче сербской команды фанаты растянули баннер с надписью: "Дарья Дугина — вечная память", а также спели популярную советскую песню "Катюша", тем самым отдав дань памяти и уважения погибшей журналистке.

Более того, недавно в центре Белграда нарисовали граффити с изображением покойной Дарьи Дугиной. Авторы работы назвали девушку большим другом сербского народа и выразили искренние соболезнования её семье и всему русскому народу в связи с её трагической гибелью. Изображение появилось на лестнице Бранкова моста через реку Сава в центре города.

Граффити появилось на лестнице Бранкова моста через реку Сава в центре города. Фото © t.me / Народна Патрола

Граффити появилось на лестнице Бранкова моста через реку Сава в центре города. Фото © t.me / Народна Патрола

"Русская смерть — это девушка, которая идёт к небу, белые косички и августовские дожди", — гласит надпись на граффити.

Стоит заметить, что Сербия стала одной из первых стран, выразивших соболезнования по поводу этой трагедии. В день взрыва автомобиля Дарьи у Посольства РФ в Белграде прошла памятная акция: чтобы почтить память молодой девушки, неравнодушные местные жители несли к территории посольства цветы и церковные свечи.

Политолог Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь, а не он сам

Политолог Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь, а не он сам

Обложка ©

t.me / "Zлые ОрлоVи" / Народна Патрола

Оксана Попова
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