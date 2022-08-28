"Локомотив" обыграл "Оренбург" со счётом 5:1 и поднялся на 8-ю строчку таблицы

Московский "Локомотив" победил "Оренбург" с разгромным счётом 5:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

У железнодорожников отличились Иван Игнатьев с тремя голами в ворота противника и Джирано Керк с одним забитым мячом. А в конце второго тайма удачно реализовал пенальти Антон Миранчук. У оренбуржцев успешно атаковал ворота "Локомотива" Владимир Сычевой.