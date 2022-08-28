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28 августа, 14:51

"Локомотив" обыграл "Оренбург" со счётом 5:1 и поднялся на 8-ю строчку таблицы

Московский "Локомотив" победил "Оренбург" с разгромным счётом 5:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

У железнодорожников отличились Иван Игнатьев с тремя голами в ворота противника и Джирано Керк с одним забитым мячом. А в конце второго тайма удачно реализовал пенальти Антон Миранчук. У оренбуржцев успешно атаковал ворота "Локомотива" Владимир Сычевой.

Теперь московский клуб поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги. "Оренбург" занял двенадцатую. В следующем туре москвичи сыграют с грозненским "Ахматом", а оренбуржцы — с подмосковными "Химками".

"Химки" проиграли третий матч из трёх после назначения Писарева

"Химки" проиграли третий матч из трёх после назначения Писарева

Также сегодня петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл в Екатеринбурге "Урал" с разгромным счётом (4:0), тем самым вернув себе лидерство в турнире Российской премьер-лиги. Днём ранее московский "Спартак" разгромил воронежский "Факел" — 4:1, а "Динамо" сыграло вничью с нижегородским "Пари НН" со счётом 2:2.

Обложка ©

ТАСС / Фадеичев Сергей

Татьяна Миссуми
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