"Локомотив" обыграл "Оренбург" со счётом 5:1 и поднялся на 8-ю строчку таблицы
Московский "Локомотив" победил "Оренбург" с разгромным счётом 5:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
У железнодорожников отличились Иван Игнатьев с тремя голами в ворота противника и Джирано Керк с одним забитым мячом. А в конце второго тайма удачно реализовал пенальти Антон Миранчук. У оренбуржцев успешно атаковал ворота "Локомотива" Владимир Сычевой.
Теперь московский клуб поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги. "Оренбург" занял двенадцатую. В следующем туре москвичи сыграют с грозненским "Ахматом", а оренбуржцы — с подмосковными "Химками".
Также сегодня петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл в Екатеринбурге "Урал" с разгромным счётом (4:0), тем самым вернув себе лидерство в турнире Российской премьер-лиги. Днём ранее московский "Спартак" разгромил воронежский "Факел" — 4:1, а "Динамо" сыграло вничью с нижегородским "Пари НН" со счётом 2:2.
ТАСС / Фадеичев Сергей