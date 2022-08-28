"Стыд и срам": Девушки устроили горячую фотосессию у корпуса УрГУ в Екатеринбурге и нарвались на хейт
Екатеринбуржцы раскритиковали девушек, устроивших горячую фотосессию у корпуса УрГУ
Жительницы Екатеринбурга устроили горячую фотосессию возле Уральского государственного университета имени Горького, но вместо признания и фанатов получили массу осуждения в Сети. Кадры откровенной съёмки опубликовало издание E1.ru на странице во "Вконтакте".
Очевидцы не оценили жаркую фотосессию. Видео © VK / Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.ru
На опубликованных кадрах видно, что дамы основательно подготовились к фотосессии: ступени корпуса были застелены розовым полотном, рядом стояли чемоданы, а на голове одной из них была жёлтая балаклава. В процессе съёмки эта девушка игриво шлёпала по пятой точке подругу, которая находилась в этот момент в открытом купальнике и задорно смеялась. Это особо повергло в шок очевидцев и пользователей социальных сетей.
"Вот это что такое, объясните мне? Мне это снится или это что вообще?" — возмутилась автор ролика.
"Понятия не имею, что это было. По-моему, это просто стыд и срам. Прямо посреди улицы!" — написала одна из комментаторов ролика.
Стоит заметить, что были и те, кому фотосессия пришлась по душе, преимущественно — мужчинам. Они заступились за моделей и заявили другим пользователям, что "это — искусство".
Ранее Лайф рассказывал, что иркутский журнал словил волну хейта из-за полуголой фотосессии на еврейском кладбище. Представитель Главного раввината России в Иркутске и в Иркутской области раввин Аарон Вагнер также раскритиковал скандальную фотосессию. В частности, он назвал проводивших её людей бескультурными и невоспитанными.
Кадр из видео / vk.com / Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.RU