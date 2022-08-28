"Стыд и срам": Девушки устроили горячую фотосессию у корпуса УрГУ в Екатеринбурге и нарвались на хейт

Жительницы Екатеринбурга устроили горячую фотосессию возле Уральского государственного университета имени Горького, но вместо признания и фанатов получили массу осуждения в Сети. Кадры откровенной съёмки опубликовало издание E1.ru на странице во "Вконтакте".

Очевидцы не оценили жаркую фотосессию. Видео © VK / Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.ru

На опубликованных кадрах видно, что дамы основательно подготовились к фотосессии: ступени корпуса были застелены розовым полотном, рядом стояли чемоданы, а на голове одной из них была жёлтая балаклава. В процессе съёмки эта девушка игриво шлёпала по пятой точке подругу, которая находилась в этот момент в открытом купальнике и задорно смеялась. Это особо повергло в шок очевидцев и пользователей социальных сетей.

"Вот это что такое, объясните мне? Мне это снится или это что вообще?" — возмутилась автор ролика.

"Понятия не имею, что это было. По-моему, это просто стыд и срам. Прямо посреди улицы!" — написала одна из комментаторов ролика.

Стоит заметить, что были и те, кому фотосессия пришлась по душе, преимущественно — мужчинам. Они заступились за моделей и заявили другим пользователям, что "это — искусство".