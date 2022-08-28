Джоан Роулинг раскрыла, почему не снялась в спецэпизоде к 20-летию "Гарри Поттера"

Английская писательница и автор серии фантастических романов "Гарри Поттер" Джоан Роулинг призналась, что сама отказалась от участия в спецвыпуске, посвящённом 20-летию первого фильма о молодом волшебнике.

"Меня попросили участвовать, но я решила, что не хочу этого делать. Я подумала, что в спецвыпуске речь идёт о фильмах, а не о книге. Это совершенно справедливо, ведь он приурочен к годовщине первого фильма", — рассказала она в рамках шоу на Virgin Radio UK.

При этом писательница подчеркнула, что никто не просил её отказываться от участия в съёмках на фоне её трансфобных высказываний о "настоящих" женщинах.