Джоан Роулинг раскрыла, почему не снялась в спецэпизоде к 20-летию "Гарри Поттера"
Роулинг призналась, что сама отказалась от съёмок в спецэпизоде к 20-летию "Гарри Поттера"
Английская писательница и автор серии фантастических романов "Гарри Поттер" Джоан Роулинг призналась, что сама отказалась от участия в спецвыпуске, посвящённом 20-летию первого фильма о молодом волшебнике.
"Меня попросили участвовать, но я решила, что не хочу этого делать. Я подумала, что в спецвыпуске речь идёт о фильмах, а не о книге. Это совершенно справедливо, ведь он приурочен к годовщине первого фильма", — рассказала она в рамках шоу на Virgin Radio UK.
При этом писательница подчеркнула, что никто не просил её отказываться от участия в съёмках на фоне её трансфобных высказываний о "настоящих" женщинах.
Специальный эпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя. Возвращение в Хогвартс" вышел 1 января на сервисе HBO. В рамках выпуска участники экранизации романа поделились воспоминаниями о работе над проектом. Изначально предполагалось, что Джоан Роулинг вовсе не будет фигурировать в фильме, однако писательницу всё же включили в эпизод. Как стало известно позже, в спецвыпуск добавили фрагменты интервью 2019 года.
ТАСС / EPA / NEIL HALL