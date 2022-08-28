Британским пенсионерам предрекли "ужасную" зиму и нищету без российского газа

Пожилым жителям Великобритании придётся тратить практически всю свою пенсию на оплату отопления, чтобы продержаться этой "ужасной" зимой, пишет Daily Mail.

Согласно подсчётам, пенсионерам придётся отдавать практически три четверти своих выплат. Если в октябре на оплату электроэнергии будет уходить порядка 3500 фунтов стерлингов (около 250 тысяч рублей), то к апрелю следующего года счета могут подняться почти вдвое — до 6600 фунтов стерлингов, что составляет почти 470 тысяч рублей.

Казалось бы, почему правительство просто не может поднять пенсии, однако это уже сделали. В итоге даже после индексации выплат пожилым людям после оплаты счетов и трат на прочие потребности в апреле у них будет оставаться всего три тысячи фунтов из 9600 (в годовом исчислении).