Гран-при Бельгии "Формулы-1" выиграл Ферстаппен, стартовавший с 14-й позиции

На Гран-при Бельгии чемпионата "Формулы-1", проходившем на автодроме "Спа-Франкоршам", победил нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, пишет официальный портал "Формулы-1". При этом он стартовал с 14-го места.

В квалификации Ферстаппен показал лучшее время, но был оштрафован в связи с установкой нового двигателя и потерял поул-позицию. На второй позиции оказался его сокомандник Серхио Перес из Мексики. Третье место занял испанец Карлос Сайнс из Ferrari.