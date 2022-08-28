Гран-при Бельгии "Формулы-1" выиграл Ферстаппен, стартовавший с 14-й позиции
Макс Ферстаппен опередил своих соперников и победил в Гран-при Бельгии "Формулы-1". Обложка © Formula1
На Гран-при Бельгии чемпионата "Формулы-1", проходившем на автодроме "Спа-Франкоршам", победил нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, пишет официальный портал "Формулы-1". При этом он стартовал с 14-го места.
В квалификации Ферстаппен показал лучшее время, но был оштрафован в связи с установкой нового двигателя и потерял поул-позицию. На второй позиции оказался его сокомандник Серхио Перес из Мексики. Третье место занял испанец Карлос Сайнс из Ferrari.
Ранее Лайф писал, что немецкий автопроизводитель Audi станет участником чемпионата "Формулы-1", начиная с 2026 года. По некоторым данным, Audi зайдёт в чемпионат в качестве поставщика силовых агрегатов. Для этого компания может выкупить долю в команде "Заубер".