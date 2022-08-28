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28 августа, 16:38

В Севастополе вновь сработала система ПВО, уничтожен дрон ВСУ

Над морем у Севастополя система ПВО сбила украинский беспилотник, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

"В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес", написал он.

Система ПВО продолжает работать над морем в районе мыса Херсонес

Система ПВО продолжает работать над морем в районе мыса Херсонес

Как сообщалось, в Севастополе появятся указатели к бомбоубежищам. Власти проинспектировали состояние укрытий. По словам Михаила Развожаева, опасности нет, но лучше быть готовым ко всему.

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ТАСС / dpa / Ilia Yefimovich

Татьяна Миссуми

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