В Севастополе вновь сработала система ПВО, уничтожен дрон ВСУ
Над морем у Севастополя система ПВО сбила украинский беспилотник, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес", — написал он.
Как сообщалось, в Севастополе появятся указатели к бомбоубежищам. Власти проинспектировали состояние укрытий. По словам Михаила Развожаева, опасности нет, но лучше быть готовым ко всему.
ТАСС / dpa / Ilia Yefimovich