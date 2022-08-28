В Севастополе вновь сработала система ПВО, уничтожен дрон ВСУ

Над морем у Севастополя система ПВО сбила украинский беспилотник, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

"В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес", — написал он.