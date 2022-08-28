ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 августа 2022, 16:38
3745

В Севастополе вновь сработала система ПВО, уничтожен дрон ВСУ

Над морем у Севастополя система ПВО сбила украинский беспилотник, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

"В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес", написал он.

Система ПВО продолжает работать над морем в районе мыса Херсонес
Система ПВО продолжает работать над морем в районе мыса Херсонес

Как сообщалось, в Севастополе появятся указатели к бомбоубежищам. Власти проинспектировали состояние укрытий. По словам Михаила Развожаева, опасности нет, но лучше быть готовым ко всему.

BannerImage

ТАСС / dpa / Ilia Yefimovich

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar