Канцлер Австрии Нехаммер потребовал положить конец "безумию" на рынке энергетики

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил с призывом положить конец "безумию", которое творится на рынке энергетики. Он подчеркнул необходимость выработки единого решения для ЕС.

"Мы должны, наконец, остановить то безумие, которое в настоящее время происходит на энергетических рынках, и это может быть сделано только с помощью европейского решения... Ясно одно: биржевая цена на электроэнергию должна упасть, это нужно как для экономики, так и для промышленности", — цитирует главу австрийского кабмина OЕ24.

Нехаммер считает, что нужно отказаться от принципа привязки цены на голубое топливо к стоимости электроэнергии. Она должна зависеть от фактических затрат, сказал канцлер и подчеркнул, что биржевая цена на электроэнергию должна упасть ради экономики. Он добавил, что "в ближайшие часы и дни продолжит переговоры со своими коллегами в ЕС" по вопросу выработки единого европейского решения.