В ЕС всерьёз напуганы "смертельным ударом", который Россия может нанести 2 сентября

Евросоюз крайне обеспокоен газовой ситуацией с "Северным потоком". Как пишет Daily Express, там допускают, что Россия может окончательно перекрыть газ по трубопроводу, тем самым нанеся смертельный удар.

Согласно материалу, европейские лидеры всерьёз опасаются, что Кремль может продлить закрытие "СП —1" на более длительный срок. Как отметил обозреватель, трубопровод уже закрывался по техническим причинам на 10 дней, из-за чего европейцы сильно напряглись. Страны захотели себя обезопасить и стали в экстренном порядке заполнять свои газовые хранилища. Однако теперь появилась новая беда — не исключено, что после 2 сентября поставки не будут возобновлены и вовсе, причём это поставит под угрозу поставки газа этой зимой.

Как считают эксперты, в таком случае запасы европейских хранилищ могут закончиться уже в январе 2023 года. При этом Евросоюз не сможет найти достойную замену в поставках, чтобы возместить такой колоссальный дефицит.