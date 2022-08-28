Украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку, в городе пожар

Украинские военные нанесли удары по Каховской ГЭС и Новой Каховке. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, добавив, что в результате обстрела на местном заводе "Сокол" начался пожар.

"Сегодня были три ракетные атаки. Объекты: ГЭС и город. Обломки и части ракет в центре города, есть повреждения мирных объектов. Кроме этого, отдельный удар был нанесён по территории завода "Сокол" в центре города. Пожар", — сказал Леонтьев.