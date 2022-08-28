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28 августа, 13:36

Украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку, в городе пожар

Украинские военные нанесли удары по Каховской ГЭС и Новой Каховке. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, добавив, что в результате обстрела на местном заводе "Сокол" начался пожар.

"Сегодня были три ракетные атаки. Объекты: ГЭС и город. Обломки и части ракет в центре города, есть повреждения мирных объектов. Кроме этого, отдельный удар был нанесён по территории завода "Сокол" в центре города. Пожар", — сказал Леонтьев.

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Украинские военные снова обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке

Тем временем продолжаются обстрелы Запорожской АЭС. Как сообщили сегодня в Министерстве обороны РФ, украинские военные накануне трижды обстреляли объект и попали по крыше спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Максим Плетнёв
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