"40 дней без тебя": Вдовец обратился с душераздирающими словами к умершей звезде "Сватов" Руслане Писанке

Вдовец украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки бизнесмен Игорь Исаков до сих пор тяжело переживает её смерть, произошедшую более месяца назад, но готов отпустить свою супругу. Об этом он опубликовал пост под фотографией.

"40 дней без тебя. Должен отпустить. До свидания, мой ветерок. Спасибо друзьям, что поддержали меня. Спасибо судьбе за неё. Пожалуй, я самый счастливый человек в мире, потому что вселенная подарила мне её... Но жизнь прекрасна... и продолжается", — написал он в соцсети.