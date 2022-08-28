Армия Китая направила 23 самолёта и восемь кораблей к Тайваню
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила 23 самолёта и восемь кораблей к Тайваню. Информация следует из сводки Минобороны острова.
"По состоянию на 17:00 (12:00 по московскому времени. — Прим. Лайфа) 28 августа Вооружённые силы Тайваня зафиксировали деятельность 23 самолётов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространствах рядом с Тайванем", — сказано в сообщении.
Десять самолётов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. В их числе три истребителя J-11, один Су-30, два J-10, два J-16, ударный вертолёт Wz-10 и противолодочный самолёт Y-8. В ответ на эти манёвры Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждение, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Напомним, Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности, а китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Вследствие её посещения острова в Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Однако 14 августа на Тайвань с рабочим визитом прибыла новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки. Неделю назад с официальным визитом на Тайвань прибыл губернатор штата Индиана Эрик Холкомб. А сегодня стало известно, что корабли ВМС США впервые с начала обострения с Китаем вошли в Тайваньский пролив.
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