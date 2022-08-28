Армия Китая направила 23 самолёта и восемь кораблей к Тайваню

"По состоянию на 17:00 (12:00 по московскому времени. — Прим. Лайфа) 28 августа Вооружённые силы Тайваня зафиксировали деятельность 23 самолётов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространствах рядом с Тайванем", — сказано в сообщении.

Десять самолётов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. В их числе три истребителя J-11, один Су-30, два J-10, два J-16, ударный вертолёт Wz-10 и противолодочный самолёт Y-8. В ответ на эти манёвры Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждение, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.