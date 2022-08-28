Миллионер – участник незаконной гонки в Москве вчера посадил ребёнка за руль своего Dodge

Одним из участников сорванной в Москве незаконной гонки оказался миллионер Антон Симутов, сооснователь сети лаунж-баров Feromon в Петербурге. Как пишет SHOT, бизнесмен явно несильно уважает ПДД: ещё вчера вечером он посадил за руль своего Dodge ребёнка.

Полиция остановила миллионера Антона Симутова, посадившего накануне за руль своего авто маленькую девочку. Видео © SHOT

Судя по кадрам, автомобилем управляла маленькая девочка, а сам он снимал всё на видео с пассажирского кресла и хвалил её за водительские способности. Миллионер приехал в Москву специально для того, чтобы поучаствовать сегодня в мажорной тусовке.