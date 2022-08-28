Миллионер – участник незаконной гонки в Москве вчера посадил ребёнка за руль своего Dodge
Миллионер Антон Симутов. Фото © SHOT
Одним из участников сорванной в Москве незаконной гонки оказался миллионер Антон Симутов, сооснователь сети лаунж-баров Feromon в Петербурге. Как пишет SHOT, бизнесмен явно несильно уважает ПДД: ещё вчера вечером он посадил за руль своего Dodge ребёнка.
Полиция остановила миллионера Антона Симутова, посадившего накануне за руль своего авто маленькую девочку. Видео © SHOT
Судя по кадрам, автомобилем управляла маленькая девочка, а сам он снимал всё на видео с пассажирского кресла и хвалил её за водительские способности. Миллионер приехал в Москву специально для того, чтобы поучаствовать сегодня в мажорной тусовке.
Ранее автовладельцев люксовых McLaren, Ferrari, Lamborghini, которые собирались провести несанкционированный массовый автопробег ради забавы, полицейские проводили в автозак. Что касается люксовых машин, то их отправили на штрафстоянку. Для проведения акции у организаторов не было никакого разрешения, планировалось, что участие примут около 200 дорогих автомобилей, а инициатором идеи стал криптоблогер Алексей Хитров, известный в своих кругах страстью к красивой жизни.