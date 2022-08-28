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28 августа, 12:40

Миллионер – участник незаконной гонки в Москве вчера посадил ребёнка за руль своего Dodge

<p>Миллионер Антон Симутов. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/43191?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Миллионер Антон Симутов. Фото © SHOT

Одним из участников сорванной в Москве незаконной гонки оказался миллионер Антон Симутов, сооснователь сети лаунж-баров Feromon в Петербурге. Как пишет SHOT, бизнесмен явно несильно уважает ПДД: ещё вчера вечером он посадил за руль своего Dodge ребёнка.

Полиция остановила миллионера Антона Симутова, посадившего накануне за руль своего авто маленькую девочку. Видео © SHOT

Судя по кадрам, автомобилем управляла маленькая девочка, а сам он снимал всё на видео с пассажирского кресла и хвалил её за водительские способности. Миллионер приехал в Москву специально для того, чтобы поучаствовать сегодня в мажорной тусовке.

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Ранее автовладельцев люксовых McLaren, Ferrari, Lamborghini, которые собирались провести несанкционированный массовый автопробег ради забавы, полицейские проводили в автозак. Что касается люксовых машин, то их отправили на штрафстоянку. Для проведения акции у организаторов не было никакого разрешения, планировалось, что участие примут около 200 дорогих автомобилей, а инициатором идеи стал криптоблогер Алексей Хитров, известный в своих кругах страстью к красивой жизни.

Анатолий Симоненко

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