Сенатор Джабаров предложил привлечь московских мажоров на спорткарах к хозработам в зоне СВО
Автовладельцев люксовых автомобилей, которые сегодня хотели устроить несанкционированный автопробег по Москве, нужно привлечь к выполнению хозяйственных работ в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление сделал первый замглавы Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
Говоря о событиях сегодняшнего дня, он напомнил, что сейчас идёт специальная военная операция России на Украине, где "вчерашние мальчишки, а ныне — воины совершают геройские поступки и иногда ценой собственной жизни".
"А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить "пробег" по столице. Позор! Надо было не только пресечь эту акцию (что и сделали власти города), но и продумать вопрос о наказании организаторов "пробега". Может, их призвать на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам. Глядишь, и мозги встанут на место", — написал сенатор в телеграм-канале.
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Автовладельцев люксовых McLaren, Ferrari, Lamborghini, которые собирались провести несанкционированный массовый автопробег ради забавы, полицейские проводили в автозак. Что касается машин, то их отправили на штрафстоянку. Для проведения акции у организаторов не было никакого разрешения, планировалось, что участие примут около 200 дорогих автомобилей, а инициатором идеи стал криптоблогер Алексей Хитров, известный в своих кругах страстью к красивой жизни.
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