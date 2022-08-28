Сенатор Джабаров предложил привлечь московских мажоров на спорткарах к хозработам в зоне СВО

Автовладельцев люксовых автомобилей, которые сегодня хотели устроить несанкционированный автопробег по Москве, нужно привлечь к выполнению хозяйственных работ в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление сделал первый замглавы Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Говоря о событиях сегодняшнего дня, он напомнил, что сейчас идёт специальная военная операция России на Украине, где "вчерашние мальчишки, а ныне — воины совершают геройские поступки и иногда ценой собственной жизни".

"А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить "пробег" по столице. Позор! Надо было не только пресечь эту акцию (что и сделали власти города), но и продумать вопрос о наказании организаторов "пробега". Может, их призвать на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам. Глядишь, и мозги встанут на место", — написал сенатор в телеграм-канале.