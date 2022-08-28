"Сила и власть опьяняют": Психолог объяснила жестокое нападение девочек на мужчину под Тюменью животными инстинктами
Психолог Коржаева объяснила нападение девочек на мужчину под Тюменью животными инстинктами
Жестокое нападение девочек-подростков на мужчину в Тюменской области произошло сразу по совокупности причин, объяснила Лайфу клинический психолог Ирина Коржаева. По её словам, свою лепту внесли гормональные качели подросткового возраста в сочетании с алкоголем, который нивелирует связь между действиями и последствиями.
Кроме того, собеседница Лайфа полагает, что свою роль сыграло то, что девочки были в компании, так как группа больше поддаётся стадному чувству. По оценке Коржаевой, мужчина просто попал под горячую руку, поскольку девочки хотели выместить на ком-то свои проблемы.
"Плюсом три женщины и один мужчина — сила и власть, которые опьяняют ещё больше. Женщины и дети (по статистике) наиболее агрессивные, а здесь — комбо. Пьяные, обиженные девочки-подростки. Вряд ли здесь можно говорить о состоянии аффекта. Это животные инстинкты — забить слабого, тем более который находится в меньшинстве. Также стоит рассмотреть, что это может быть не первым опытом избиения. И тогда включается безнаказанность, вседозволенность, которая пьянит ещё больше. К сожалению, подростковые бои не являются чем-то удивительно исключительным. А это промах системы, так как низкий уровень образованности влечёт именно такие последствия", — подчеркнула Коржаева.
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Ранее Лайф писал, что в Тюменской области три школьницы избили консервной банкой и изнасиловали мужчину. Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале в небольшом селе 21 августа. Сотрудница станции, ставшая очевидицей произошедшего, рассказала, что мужчина 36–37 лет остался ночевать на вокзале, так как пропустил свою электричку. Позже одну из трёх подозреваемых удалось задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц".
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