"Сила и власть опьяняют": Психолог объяснила жестокое нападение девочек на мужчину под Тюменью животными инстинктами

Жестокое нападение девочек-подростков на мужчину в Тюменской области произошло сразу по совокупности причин, объяснила Лайфу клинический психолог Ирина Коржаева. По её словам, свою лепту внесли гормональные качели подросткового возраста в сочетании с алкоголем, который нивелирует связь между действиями и последствиями.

Кроме того, собеседница Лайфа полагает, что свою роль сыграло то, что девочки были в компании, так как группа больше поддаётся стадному чувству. По оценке Коржаевой, мужчина просто попал под горячую руку, поскольку девочки хотели выместить на ком-то свои проблемы.

"Плюсом три женщины и один мужчина — сила и власть, которые опьяняют ещё больше. Женщины и дети (по статистике) наиболее агрессивные, а здесь — комбо. Пьяные, обиженные девочки-подростки. Вряд ли здесь можно говорить о состоянии аффекта. Это животные инстинкты — забить слабого, тем более который находится в меньшинстве. Также стоит рассмотреть, что это может быть не первым опытом избиения. И тогда включается безнаказанность, вседозволенность, которая пьянит ещё больше. К сожалению, подростковые бои не являются чем-то удивительно исключительным. А это промах системы, так как низкий уровень образованности влечёт именно такие последствия", — подчеркнула Коржаева.