"Ты на меня газуешь, что ли?": Оренбуржец дважды ударил девушку ногой по голове на пороге кафе
В Оренбурге мужчина избил девушку ногами на пороге кафе
В одном из кафе Оренбурга агрессивный мужчина не смог совладать с эмоциями и дважды ударил девушку ногой по лицу. Видео опубликовано в социальных сетях.
Мужчина дважды ударил девушку ногой по голове. Видео © VK / "Типичный Оренбург"
Конфликт развязался в одном из местных кафе на улице Промышленной. Что именно стало его причиной, неизвестно, но агрессивного бородатого мужчину было не остановить. Он накричал на девушку, после чего размахнулся и два раза ударил её ногой по лицу, она едва устояла на ногах. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию и сняла побои.
"Заявление от пострадавшей поступило, сняли побои. Проверка идёт. Какое будет дело, административное или уголовное, зависит от тяжести побоев. Если перелом, то будет уголовное, если нет, — административное. Личность подозреваемого установлена", — рассказали изданию "Подъём" в местной полиции.
Ранее Лайф рассказывал о зверском нападении в Тюменской области. Три девушки заметили мужчину на вокзале и стали жестоко измываться: били консервной банкой, которая была у него с собой, а перед этим раздели его и пытались сжечь одежду. Позже одну из трёх подозреваемых удалось задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц".
VK / "Типичный Оренбург"