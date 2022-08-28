"Ты на меня газуешь, что ли?": Оренбуржец дважды ударил девушку ногой по голове на пороге кафе

В одном из кафе Оренбурга агрессивный мужчина не смог совладать с эмоциями и дважды ударил девушку ногой по лицу. Видео опубликовано в социальных сетях.

Мужчина дважды ударил девушку ногой по голове. Видео © VK / "Типичный Оренбург"

Конфликт развязался в одном из местных кафе на улице Промышленной. Что именно стало его причиной, неизвестно, но агрессивного бородатого мужчину было не остановить. Он накричал на девушку, после чего размахнулся и два раза ударил её ногой по лицу, она едва устояла на ногах. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию и сняла побои.

"Заявление от пострадавшей поступило, сняли побои. Проверка идёт. Какое будет дело, административное или уголовное, зависит от тяжести побоев. Если перелом, то будет уголовное, если нет, — административное. Личность подозреваемого установлена", — рассказали изданию "Подъём" в местной полиции.