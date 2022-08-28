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28 августа, 10:59

В Греции обвинили Турцию в провокации ради выяснения координат С-300 на Крите

Греческие СМИ обвинили Турцию в провокации ради выяснения местоположения С-300 на Крите

Турецкие самолёты спровоцировали Грецию, пролетев недалеко от острова Родос, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите. Об этом пишет портал Newsit.gr, комментируя возмущения в Турции тем, что греческий С-300 нацелился на их истребитель.

"Турция продолжает свои провокации, вновь нагнетая напряжённость в отношениях с Грецией, так как утром в воскресенье источники Минобороны сообщили проправительственным СМИ информацию о "новом эпизоде ​​над Эгейским морем". Как сообщают, этот эпизод произошёл 23 августа к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов, когда С-300 "захватил" турецкие F-16", говорится в тексте.

По утверждению портала, турецкие самолёты успели выполнить задание и вернуться на базу. Издание предположило, что Анкара хотела таким образом показать США, что и у Греции есть российские системы ПВО С-300, которые могут угрожать странам НАТО, а Вашингтон заблуждается, что вводит против Турции санкции из-за покупки у Москвы С-400.

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Напомним, Греция навела ракету из зенитно-ракетных комплексов С-300 на турецкие истребители F-16, выполняющие разведывательную миссию в 10 тысячах футов к западу от острова Родос.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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