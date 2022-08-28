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28 августа, 11:23

Крупный лесной пожар в Верхнедонском районе Ростовской области локализован

Огнеборцам удалось локализовать крупный лесной пожар в Ростовской области на площади 269 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Верхнедонской район, Верхнедонское лесничество, в 14:00 по московскому времени лесной пожар локализован на площади 269 гектаров", — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что также были локализованы пожары в Рязанской области, из-за которых последнюю неделю в Москве и некоторых районах Подмосковья наблюдается смог.

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ТАСС / Рюмин Александр

Максим Плетнёв

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