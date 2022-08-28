Число погибших при наезде грузовика на людей в Нидерландах выросло до шести
Место происшествия. Обложка © Twitter / MediaNieuwsNed
До шести человек увеличилось количество погибших в Нидерландах, где грузовик совершил наезд на группу людей, устроивших барбекю. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на полицию.
Согласно данным местных правоохранителей, семь человек также пострадали, один из них получил тяжёлые травмы. Водителем грузовика оказался 46-летний испанец, он уже задержан. При этом известно, что виновник ДТП со смертельным исходом на момент аварии был трезв.
Также, как рассказали в полиции, перед ДТП водитель останавливался на дамбе. Однако позже вновь начал движение и съехал с дороги.
Напомним, всё произошло в Ньив-Бейерланде, городе на юге Нидерландов. Там грузовик, который принадлежит испанской транспортной компании, съехал с дороги и врезался в группу людей, организовавших барбекю на воздухе. На месте ЧП было задействовано десять машин скорой помощи, а также вертолёт.