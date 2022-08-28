Число погибших при наезде грузовика на людей в Нидерландах выросло до шести

До шести человек увеличилось количество погибших в Нидерландах, где грузовик совершил наезд на группу людей, устроивших барбекю. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на полицию.

Согласно данным местных правоохранителей, семь человек также пострадали, один из них получил тяжёлые травмы. Водителем грузовика оказался 46-летний испанец, он уже задержан. При этом известно, что виновник ДТП со смертельным исходом на момент аварии был трезв.

Также, как рассказали в полиции, перед ДТП водитель останавливался на дамбе. Однако позже вновь начал движение и съехал с дороги.