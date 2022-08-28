Британцы назвали Джонсона лжецом и клоуном из-за "пугающего" прогноза о судьбе страны

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уличили во лжи. Читатели Daily Mail раскритиковали его слова о предстоящих тяжёлых временах для граждан страны о том, что счета за электроэнергию побьют все рекорды. Как заявили пользователи, политик им врал и всегда обещал совсем иное.

"Да, это тот же лжец, клоун и мошенник, который ещё в 2016 году сказал, что Brexit станет золотым веком для Великобритании", — заявил Patrick Ryan.

При этом читатель с ником JohnConnor6.6.6 отметил, что Джонсон никогда не подходил на роль управленца. А mike_y его поддержал, отметив, что политик устроил везде невероятный беспорядок.

"Я надеюсь, что этот бесполезный толстяк проведёт остаток своей жизни, оглядываясь через плечо. Многие люди никогда не забудут и не простят его провалов", — написал whogivestwohoots.

При этом Borednowandangry подметил, что политик живёт явно не в реальном мире, а существует "в стране шутов". Однако не все отреагировали столь серьёзно. Например, Keefree нашёл необходимым внести в ситуацию немного юмора и отметил, что собирается вложиться в судебных приставов и гробовщиков, которые зимой будут только процветать.