Трасс рассматривает возможность снижения НДС на 5% в случае её избрания премьером

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в случае её избрания на пост премьер-министра страны рассматривает возможность снижения НДС на 5%. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источник.

По данным издания, британский Минфин представит новому премьеру план, составленный по образцу реакции экс-премьера Британии Гордона Брауна на финансовый кризис 2008 года. Документ предусматривает различные меры, в том числе и снижение НДС на 2,5% или на 5%.

"Снижение НДС — это крайняя мера. Они [Министерство финансов Британии] говорили о подходе Гордона Брауна, который он использовал в то время, когда казалось, что доверие потребителей падает", — сказал источник.