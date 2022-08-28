Трасс рассматривает возможность снижения НДС на 5% в случае её избрания премьером
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в случае её избрания на пост премьер-министра страны рассматривает возможность снижения НДС на 5%. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источник.
По данным издания, британский Минфин представит новому премьеру план, составленный по образцу реакции экс-премьера Британии Гордона Брауна на финансовый кризис 2008 года. Документ предусматривает различные меры, в том числе и снижение НДС на 2,5% или на 5%.
"Снижение НДС — это крайняя мера. Они [Министерство финансов Британии] говорили о подходе Гордона Брауна, который он использовал в то время, когда казалось, что доверие потребителей падает", — сказал источник.
Если уменьшение всё-таки состоится, то оно станет самым большим за всю историю страны. Как уточняет агентство, мера позволит каждой семье экономить до 1300 фунтов стерлингов или 1527 долларов в год. Источник пояснил, что Трасс обсуждала сокращение с 20% до 15% с советниками, несмотря на обещание не принимать решений о финансовой поддержке до окончательных результатов голосования на выборах премьера.
Ранее Лайф рассказывал, что имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября. Желание занять вакантный пост выразило 11 политиков, однако во второй тур выборов прошло шесть претендентов, в числе которых глава МИД Британии Лиз Трасс, экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра торговли Пенни Мордонт, глава Комитета по иностранным делам Палаты общин британского Парламента Том Тугендхат, депутат Кеми Баденох и генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.
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ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN