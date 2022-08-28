Борис Джонсон предрёк Британии тяжёлые месяцы и умопомрачительные счета за электричество

Последующие месяцы будут весьма тяжёлыми для жителей Великобритании, а счета за электроэнергию побьют все рекорды. Такое заявление сделал уходящий в отставку премьер-министр страны Борис Джонсон. Его слова приводит Daily Mail.

"Последующие месяцы будут тяжёлыми, возможно, очень тяжёлыми. Наши счета за электроэнергию будут умопомрачительными. Многих из нас плата за обогрев домов уже пугает", — сказал он и добавил, что британцы выйдут из кризиса более сильными, а его преемник объявит о новых мерах финансовой поддержки.