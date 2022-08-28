Россиян предупредили об опасности лишиться денег при оплате картой в Сети

Некоторые интернет-ресурсы, особенно при онлайн-шопинге, могут оказаться опасными при оплате на них банковской картой из-за риска утечки конфиденциальных данных. Об этом сказал доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в разговоре с "Лентой.ру".

"Если вы зашли на сайт малоизвестного магазина, обратите внимание на адресную строку с названием ресурса. Если там вы не видите букв HTTPS, то соединение с сайтом не защищено. То есть никто не может гарантировать вам конфиденциальность любых данных, которые вы оставляете, включая информацию о банковской карте", — пояснил он.

Эксперт посоветовал завести отдельную карту для онлайн-покупок и каждый раз переводить на неё только сумму за приобретаемые товары. Также Кашкин предостерёг от того, чтобы отвечать на электронные письма с просьбой указать данные карты, а также не следует диктовать их по телефону даже своим знакомым.

По его словам, подслушать такую беседу могут мошенники. Ещё не стоит озвучивать свои банковские сведения рядом с "умной" колонкой, любое устройство — источник опасности, который может служить оружием в руках злоумышленников. И, конечно, в компьютерах общего пользования нельзя совершать покупки в интернет-магазинах, напомнил Кашкин.